Camión de reparto sufrió intento de rapiña: "Le apuntaron al pecho, la bala no salió afortunadamente"

Un camión de reparto sufrió un intento de rapiña y uno de los trabajadores resultó herido de bala, en Andrés Latorre y Manuel Acuña, en el barrio Flor de Maroñas.

"Estábamos en un cliente, ya habíamos bajado la mercadería y en determinado momento uno de mis compañeros estaba sobre la calle, estaba por subir al camión, estaba con el teléfono en la mano, pasó una moto, le pidieron el teléfono (...) no les dio el teléfono. Le apuntaron al pecho, la bala no salió afortunadamente", dijo el conductor del vehículo a Subrayado.

Cuando se estaban yendo del lugar, los delincuentes dispararon y la bala impactó en el pie de uno de los trabajadores.

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"Estamos expuestos, estamos todo el día en la calle. Entramos en barrios más complicados (...) es estar en el momento y en el lugar no indicado", comentó.

El trabajador herido fue derivado a la policlínica de Malinas y luego al Sanatorio del Banco de Seguros.