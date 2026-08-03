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SUPUESTAS MULTAS O DESCUENTOS

Caminera y Sucive advierten por circulación de mensajes falsos vía WhatsApp con su nombre

El comunicado emitido por las instituciones señala que los estafadores envían alertas sobre deudas o cobro judicial inminente y exhortan a bloquear el número del contacto que envía el mensaje fraudulento.

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Policía Caminera advierte a la población por la circulación de mensajes falsos vía WhatsApp que utilizan su nombre y el del Sucive vinculados a supuestas multas de tránsito pendientes o plazos de descuento próximos a vencer.

El comunicado indica que los estafadores envían alertas sobre deudas o cobro judicial inminente. Además, incluyen enlaces externos que simulan ser sitios oficiales para realizar trámites o pagos y buscan generar urgencia para el ingreso de datos personales o bancarios.

"Las instituciones públicas no notifican multas ni exigen pagos urgentes a través de enlaces de WhatsApp desde números desconocidos o internacionales. No ingreses a links sospechosos ni compartas información confidencial. Verifica siempre tus deudas únicamente a través de los canales oficiales habilitados", aclararon.

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Por último, exhortan a bloquear el número del contacto que envía el mensaje fraudulento.

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