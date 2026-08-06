Caminera informó de rutas y caminos cortados por lluvias y con obstrucción parcial por caída de árboles por vientos

Policía Caminera publicó este jueves una actualización de rutas y caminos cortados debido a las intensas lluvias de las últimas horas, y de las rutas parcialmente obstruidas por la caída de árboles por los intensos vientos.

Paso "Palo a Pique" y "Los Molles". Ruta Departamental 19.

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Paso "Del Rubio". Camino Departamental "Del Medio".

Paso "Los Corrales". Ruta Departamental 91.

Puente viejo "Víctor Lima". En ciudad de Treinta y Tres - planta suburbana.

Paso "Mamerta" en tramo viejo ruta 18. En ciudad de Vergara.

Departamento de Colonia: Jurisdicción departamental.

Puente Malán. Jurisdicción de Seccional 6ª Colonia Valdense.

Puente Camino Chicotorino. Jurisdicción de Seccional 6ª Colonia Valdense.

Ruta 53, agua sobre ruta, ingreso a Nueva Helvecia.

RUTAS PARCIALMENTE OBSTRUÍDAS

Con motivo de las condiciones climáticas adversas se han generado en varios puntos caída de árboles que afectan el normal desplazamiento, si bien no afectan con corte total se recomienda extremar los cuidados en los desplazamientos, donde personal de Bomberos, Intendencias y de esta Dirección Nacional o Jefaturas se encuentran trabajando, indicó Caminera.

Ruta 18 km 306, Dpto de Treinta y Tres.

Ruta 17 km 305, Dpto de Treinta y Tres.

Ruta 13 km 203, Dpto de Rocha.

Ruta 26 km 263, Dpto de Tacuarembó.

Ruta 34 km 43, totalmente liberada.