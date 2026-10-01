Cambios en la aplicación "Cómo ir": mejoras en la fidelidad de horarios e indicadores de aire acondicionado

La Intendencia de Montevideo actualizó la aplicación " Cómo ir " del transporte público.

Los cambios ahora permiten que los usuarios de la aplicación conozcan qué ómnibus son accesibles o cuáles tienen aire acondicionado, por ejemplo.

"Nosotros estuvimos trabajando en mejorar la confiabilidad de la aplicación. Eso es algo que se ha logrado entre otras cosas por el recambio de las máquinas de abordo, las validadoras de boleto, que se culminó este año en todo el sistema urbano de Montevideo", indicó Germán Benítez, director de Movilidad.

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"Vas a poder ver la cantidad de minutos con mucha más fidelidad", sostuvo.

Ahora, el servicio suburbano también figurará en la aplicación, que hasta el momento solo tenía los ómnibus urbanos.

"Ya están marcados los que son puntos de intercambio. En agosto habíamos anunciado que íbamos a incorporar tres nuevos puntos de intercambio, pero van a quedar señalizados todos. Son conjuntos de paradas en donde el segundo tramo del boleto de una hora te permite ampliarlo hasta por una hora más o hasta por un tramo más", detalló.

En una versión posterior, se incluirán los desvíos. "Hay dos tipos. Los planificados, previstos con relativa antelación, y los que ocurren en tiempo real. Los que ocurren en tiempo real los seguimos trabajando. Ahora estamos tratando aplicando IA que te permite simplificar muchísimo los procesos, de tener la aplicación que se actualice en tiempo real con los desvíos. Los planificados estamos en condiciones de ya irlos incorporando", detalló Benítez.

Esta versión tendrá un plazo de funcionamiento a prueba, en el que los usuarios pueden dejar sus devoluciones si se registran como testers. "Lo del aire acondicionado lo hicimos a partir del reclamo de un usuario que le parecía buena idea tener. Vamos a estar permanentemente en contacto con la gente", contó.

REGULACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

El año pasado se establecieron horarios en los que los ómnibus con aire acondicionado debían circular con este prendido. Incluso, los usuarios podían denunciar si una unidad con el equipamiento disponible no lo utilizaba.

Ahora, están trabajando en ajustar la regulación y establecer que los aires estén prendidos con determinadas temperaturas, y no solo por horarios.

El director de Movilidad recordó que actualmente son uno cada tres coches los que tienen aire. El objetivo es llegar a 2030 con dos cada tres.

"Este cambio en la aplicación Como Ir le va a permitir a la gente saber de antemano si el ómnibus que está esperando tiene aire acondicionado o no", sostuvo.