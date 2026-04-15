Diputados del Partido Nacional plantearán interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y a las autoridades del INAU, por el caso Jonathan Correa.
Cámara de Diputados vota interpelación a Mides por el caso de Jonathan Correa y actuación de INAU
"Cuando el Estado asume la responsabilidad de los menores, debe ser de la responsabilidades más importantes que tiene una república", dijo el diputado blanco Pedro Jisdonian.
"Cuando el Estado asume la responsabilidad de los menores, debe ser de la responsabilidades más importantes que tiene una república. Cuando falla, no son estadísticas. Son vidas de niños. Y lamentablemente, ante la insistencia nuestra, el trabajo que venimos haciendo con distintos involucrados de las comunicaciones que hemos tenido a través de pedidos de informe que no son respondidos, luego de lo que significó la comparecencia del ministro con el directorio del INAU en la comisión permanente, entendemos que esta situación amerita otro tratamiento", sostuvo el diputado blanco Pedro Jisdonian.
Este martes, la ministra interina de Interior, Gabriela Valverde, concurrió a Comisión por este caso y se refirió a la investigación administrativa y a las fallas a nivel del Estado que desencadenaron en el asesinato del menor por parte de su padre.
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