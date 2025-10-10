RECIBÍ EL NEWSLETTER
SIGUE LA VOTACIÓN ESTE VIERNES

Cámara de Diputados aprobó el presupuesto en general, por 84 votos a 14, y comienza la votación de los artículos

La Cámara de Diputados terminó de votar de madrugada en general el proyecto de ley de presupuesto. Votó en contra la mayoría del Partido Colorado, e Identidad Soberana.

Cámara de Diputados vota en general el presupuesto. Octubre 10, 3:30 AM.

Pasadas las 3:30 de la madrugada de este viernes la Cámara de Diputados votó en general el proyecto de ley de presupuesto nacional, y este viernes al mediodía comienza la votación de los más de 700 artículos.

El proyecto se aprobó en general por 84 votos a favor y 14 en contra. Ya se sabía de antemano que estarían los votos para su aprobación general ya que el Partido Nacional y Cabildo Abierto habían anunciado que levantarían la mano para que el gobierno tuviera su presupuesto.

En cambio, la mayoría del Partido Colorado y los dos diputados de Identidad Soberana votaron en contra.

Ahora que comienza la votación artículo por artículo la expectativa está centrada en si el Frente Amplio consigue los votos de Cabildo Abierto para aprobar la creación del impuesto mínimo global (para empresas multinacionales que factura más de 750 millones de dólares al año) y el IVA a las compras minoristas realizadas en el exterior a través del régimen de franquicias (el llamado “impuesto Temu”).

Blancos, colorados e independientes se expresaron en contra de la creación de nuevos impuestos, y se espera por la posición de los dos diputados de Cabildo Abierto, que son la llave para la aprobación o no de los artículos más polémicos, como estos de los impuestos.

La lista de los diputados que votaron a favor (84) y en contra (14):

Votación-por-diputado

Temas de la nota

