INFORME DE BOMBEROS

Caída de árboles afectó a 13 vehículos, 95 viviendas y más de 120 intervenciones por afectación en vía pública y tendido de cables

Además, hubo 26 intervenciones por voladura de chapas y techos, según el informe de Bomberos a las 18:30 horas de este sábado. Los departamentos de Montevideo y Maldonado, los más afectados.

arbol-caido-tuyuti-y-garibaldi-casa-auto-temporal-10-enero-26

Bomberos informó este sábado sobre las incidencias en las que debió intervenir como consecuencia del temporal con vientos fuertes registrado en las últimas horas en distintas zonas del país.

Un árbol cayó sobre un auto en circulación en Carlos María Ramírez y Vizcaya, en el Cerro de Montevideo. Los ocupantes del vehículo fueron rescatados por los vecinos. También, en Paso Carrasco, en Lirio y Ceibo, un árbol cayó sobre un camión con dos ocupantes, que resultaron sin lesiones.

En total, 13 vehículos resultaron dañados por la caída de árbol. En ningún caso hubo lesionados.

pretil de un edificio antiguo en ciudad vieja se desplomo por el viento fuerte y cayo arriba de un auto
Además, hubo 95 casos de árboles caídos sobre fincas y 120 intervenciones por árboles afectando la vía pública y el tendido de cableado.

Bomberos registró además 26 intervenciones por voladura de chapas y techos.

Las principales intervenciones se registraron en el área costera del Río de la Plata, principalmente en los departamentos de Montevideo y Maldonado. Además, se registró una importante cantidad de intervenciones en la ciudad de Florida por la caída de árboles.

Bomberos trabajó en aproximadamente 110 intervenciones directamente relacionadas con el temporal. Sobre las 18:30 horas, 211 llamados se mantenían activos, mientras que la Central de Gestión de Emergencias recibió un total de 950 llamados vinculados al evento climático.

El trabajo continúa en forma ininterrumpida, priorizando las situaciones que representen riesgo para la vida humana y la seguridad pública. Desde Bomberos, exhortan a la población a extremar precauciones, evitar circular por zonas afectadas, no acercarse a cables caídos y comunicarse con los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo.

Caída de árboles afectó a 13 vehículos, 95 viviendas y más de 120 intervenciones por afectación en vía pública y tendido de cables
