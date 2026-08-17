Caggiani planteó reparos a pasar de 20 a 40% el descuento en las prestaciones de los alumnos que no vayan a clase

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, planteó reparos a los cambios acordados entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para votar la Rendición de Cuentas en Diputados, que pasa de 20 a 40% el valor de las contraprestaciones unificadas de los niños y adolescentes por asistir a clases.

"Esto es parte de la negociación que hubo que realizar para conseguir los votos para poder aprobar la Rendición", indicó. "Veremos cómo esto funciona el año que viene en la realidad", agregó.

Caggiani destacó las estrategias implementadas como "Volver a los sueños", la estrategia de revinculación educativa que va a buscar a los que no concurren; las acciones para mejorar la asistencia asidua, en materia de seguridad y salud; las becas; el bono de inicio de clases; y la alimentación.

"Lo vamos a estar monitoreando, porque la evidencia indica que la contraprestación termina penalizando a alguien que ya tiene vulneración de derechos", sostuvo.

Al ser consultado sobre la propuesta que se acordó para votar la Rendición de Cuentas, Caggiani dijo: "estábamos de acuerdo con lo que estaba planteado en el mensaje del Ejecutivo, donde se aumenta las transferencias de 10.000 pesos para los gurises más pobres y ahí quedaba un 20% de contraprestación". De 2.000 pesos pasa a 4.000 pesos la penalización en caso de no concurrir al centro educativo.