"Cada minuto cuenta", dijo la ministra de Transporte sobre la negociación por el conflicto en el puerto

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry , dijo que "cada minuto cuenta" en la negociación por el conflicto en el puerto de Montevideo . "Estamos dialogando, conversando con Katoen Natie y con el sindicato de trabajadores", expresó.

La jerarca valoró "la madurez de las partes", que "han tenido situaciones complejas en el pasado y han podido llegar a un convenio colectivo que está vigente", señaló en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10.

"Eso nos permite tener una expectativa de que se llegue a instalar esta mesa de trabajo conjunto, esperemos que así suceda", añadió.

El conflicto.

Una reunión tripartita celebrada en la mañana de este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no tuvo avances y el conflicto en el puerto sigue estancado. Álvaro Reinaldo, dirigente del sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP), señaló que presentaron seis propuestas que no fueron aceptadas.

La operativa del puerto de Montevideo se ve paralizada, casi en un 70%, debido a un conflicto sindical originado la semana pasada en la empresa Katoen Natie, operadora de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

El sindicato de la terminal comenzó un paro el jueves 2 que se extiende estas horas por la implementación de un nuevo sistema informático operativo (Navis N4), y el reclamo de reducir la jornada laboral a 6 horas, cobrando por 8, según explicó Reinaldo, presidente del sindicato de trabajadores de TCP.

A su vez, la empresa informó en un comunicado las consecuencias del conflicto y aseguró que no habrá despidos. En tanto, los exportadores indican que sufren pérdidas millonarias por las medidas del sindicato.

Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transportistas de Carga, reclama una solución al conflicto que tiene “de rehenes” a los empresario de carga.

Katoen Natie, empresa mayoritaria en la sociedad que forma con la Administración Nacional de Puertos (80% a 20%) asegura en un comunicado que la aplicación del nuevo sistema operativo no implica la pérdida de puestos de trabajo.

Consultado sobre este conflicto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo el domingo a Subrayado que la ministra de Industria, Fernanda Cardona, convocó al sindicato y a la empresa a una negociación, y que espera que salga de allí la solución que determine volver a la actividad normal en el puerto de Montevideo, el principal del país.