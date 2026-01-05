Cachorros de lobos marinos están apareciendo en playas de Rocha y Maldonado tras sudestada

Con la sudestada que dejó mal tiempo, llegaron a las costas de Rocha y Maldonado varios lobos marinos cachorros, que fueron rescatados por la organización SOS Fauna Marina.

Richard Tesore, quien dirige la organización, explicó que ocho de los lobos fueron rescatados y llevados a su etapa de recuperación.

En algunos casos, tuvieron que pasar por incubadora. "Tuvimos cachorros con días de vida y algunos recién nacidos con cordón umbilical incluso", contó Tesore.

Seguí leyendo Laguna de Rocha: la sequía y los fuertes vientos dejaron a los barcos de pescadores anclados en la arena

"Son las épocas de los nacimientos, subió la marea y los arrastró a los cachorros que estaban más cerca de la costa. Y el problema es que no tienen posibilidad de supervivencia", detalló.

También explicó que son animales lactantes durante un año, y que deben elaborar un preparado fermentado especial porque son alérgicos a la lactosa.

"La recomendación es que avisen, no tocarlos", dijo Tesore sobre qué hacer cuando se encuentra un lobo cachorro en la playa.