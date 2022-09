Cabildo Abierto en la Corte Electoral: "Hay que respetar la voluntad de la gente", dijo Manini

En tanto, Sanguinetti comentó que “algo tipo Conapro no parece ser el tiempo, porque esas son iniciativas un poco del comienzo del gobierno (en referencia a la concertación creada en su primer período como presidente en 1985 en el retorno a la democracia), pero naturalmente no descartamos, y así lo vamos a trasladar a nuestra autoridad, la búsqueda de algunos ámbitos en los cuales se pueda lograr coordinaciones y eventuales acuerdos”.

Si bien no se habló en la reunión, Cabildo Abierto reclama tener ministro en la Corte Electoral.

“Nosotros no lo estamos planteando en ningún ámbito. Estamos diciendo claramente que el pueblo uruguayo, en octubre de 2019, con su voto determinó que uno de los nueve ministros de la Corte Electoral, para mantener la representación proporcional, sea de Cabildo Abierto”, afirmó Manini.

“Uno de cada nueve uruguayos votó por Cabildo Abierto. Entonces, estamos diciendo que hay que respetar la voluntad de la gente”, acotó.

Por su parte, Sanguinetti explicó que la Corte Electoral se integra de dos maneras. De los nueve ministros, cinco son neutrales y se designan por dos tercios de votos del Parlamento. El expresidente afirmó que puede darse el caso que un partido que tenga el 20% de los votos, no integre la Corte, porque no llegó a un acuerdo a la designación parlamentaria. Luego, están los cuatro miembros partidarios, que son por representación proporcional estricta, y en ese caso, no tendrían representación con el resultado de 2019 ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto.

“Nadie tiene el derecho natural, sino que esto es la materia de los acuerdos como quiere la Constitución”, subrayó Sanguinetti.