Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano

Por tierra y aire la Policía busca este jueves a Andrés Morosini, de 28 años, que el miércoles entró a la casa de su expareja en Mercedes y se llevó por la fuerza a sus dos hijos , un niño de 6 años y una niña de 2.

Morosini está requerido por un caso de violencia de género y tenía medidas cautelares de no acercamiento a su familia.

La búsqueda comenzó el mismo miércoles y este jueves la Policía desplegó un gran operativo con móviles por tierra y un helicóptero que partió desde Paysandú a la hora 8, informa el corresponsal de Subrayado en Río Negro, Daniel Rojas.

Morosini escapó en un auto rojo marca BYD, matrícula KPA19070, y la búsqueda, que comenzó en Soriano, se extendió a los departamentos de Río Negro y Paysandú.

En la búsqueda participan varias unidades policiales con apoyo de personal de la Guardia Republicana, Dirección de Aviación y Policía Caminera.

El Ministerio del Interior “exhorta a la población a colaborar con la investigación, aportando cualquier información que permita ubicar al indagado a través del servicio de emergencias 9.1.1 o en la seccional policial más próxima”.

