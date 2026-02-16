Buscan a adolescente de 14 años desaparecida desde el 12 de febrero: la Policía pidió colaboración

Por información, comunicarse al 911 o dirigirse a dependencia policial.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado solicitando la colaboración de la población para ubicar a Gala Alfonsina Lema Vignolo, una adolescente de 14 años que se encuentra ausente desde el 12 de febrero.

Fuentes de la Policía confirmaron a Subrayado que, en la tarde de este lunes, aún la menor no ha aparecido.

image Según la información oficial difundida, la adolescente se encontraba en Tacuarembó; vestía short de jean, buzo negro y championes negros al momento de su desaparición.

Las autoridades piden que cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación sea comunicado a través del 9-1-1, línea gratuita y disponible las 24 horas, o al teléfono 2030 4638 del área de personas ausentes. También se puede enviar información al correo [email protected] o concurrir a la seccional policial más próxima.