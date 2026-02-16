RECIBÍ EL NEWSLETTER
Menor desaparecida

Buscan a adolescente de 14 años desaparecida desde el 12 de febrero: la Policía pidió colaboración

El Ministerio del Interior pide colaboración para ubicar a Gala Alfonsina Lema Vignolo, quien está desaparecida desde el jueves pasado.

Por información, comunicarse al 911 o dirigirse a dependencia policial.

Por información, comunicarse al 911 o dirigirse a dependencia policial.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado solicitando la colaboración de la población para ubicar a Gala Alfonsina Lema Vignolo, una adolescente de 14 años que se encuentra ausente desde el 12 de febrero.

Fuentes de la Policía confirmaron a Subrayado que, en la tarde de este lunes, aún la menor no ha aparecido.

image

Según la información oficial difundida, la adolescente se encontraba en Tacuarembó; vestía short de jean, buzo negro y championes negros al momento de su desaparición.

condenaron por privacion de libertad y homicidio al cuarto adolescente detenido en megaoperativo del marconi
Seguí leyendo

Condenaron por privación de libertad y homicidio al cuarto adolescente detenido en megaoperativo del Marconi

Las autoridades piden que cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación sea comunicado a través del 9-1-1, línea gratuita y disponible las 24 horas, o al teléfono 2030 4638 del área de personas ausentes. También se puede enviar información al correo [email protected] o concurrir a la seccional policial más próxima.

Temas de la nota

Lo más visto

video
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular

Te puede interesar

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

Dejá tu comentario