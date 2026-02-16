El Ministerio del Interior emitió un comunicado solicitando la colaboración de la población para ubicar a Gala Alfonsina Lema Vignolo, una adolescente de 14 años que se encuentra ausente desde el 12 de febrero.
Buscan a adolescente de 14 años desaparecida desde el 12 de febrero: la Policía pidió colaboración
El Ministerio del Interior pide colaboración para ubicar a Gala Alfonsina Lema Vignolo, quien está desaparecida desde el jueves pasado.
Fuentes de la Policía confirmaron a Subrayado que, en la tarde de este lunes, aún la menor no ha aparecido.
Según la información oficial difundida, la adolescente se encontraba en Tacuarembó; vestía short de jean, buzo negro y championes negros al momento de su desaparición.
Seguí leyendo
Condenaron por privación de libertad y homicidio al cuarto adolescente detenido en megaoperativo del Marconi
Las autoridades piden que cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación sea comunicado a través del 9-1-1, línea gratuita y disponible las 24 horas, o al teléfono 2030 4638 del área de personas ausentes. También se puede enviar información al correo [email protected] o concurrir a la seccional policial más próxima.
Temas de la nota
Lo más visto
KIYÚ-SAN JOSÉ
Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL
Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
PARO CARDÍACO
Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00
Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón
Dejá tu comentario