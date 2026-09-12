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    transporte

    Buquebus presentó el barco 100% eléctrico "China Zorrilla" que ya está en Colonia

    El ferry unirá exclusivamente Buenos Aires con Colonia del Sacramento, tiene una capacidad para 2100 pasajeros, bodega para 225 vehículos y 3.000 m² de áreas de recreación.

    china zorrilla

    El primer barco 100% eléctrico, que une a Uruguay con Argentina, de la empresa Buquebus, fue presentado en Colonia. Este ferry es el primero 100% eléctrico de gran porte del mundo.

    El "China Zorrilla" fue construido en Tasmania, tiene 130 metros de eslora (longitud) y 32 de manga (ancho). Con respecto a su capacidad, puede transportar hasta 2100 pasajeros y tiene 225 lugares para automóviles en bodega. Posee también un espacio para freeshop de 2300 m² y 3.000 m² de áreas de recreación.

    El barco unirá exclusivamente Buenos Aires y Colonia del Sacramento.

    En el puerto de Colonia se instalaron dos cargadores eléctricos de alta potencia que suministrarán energía al buque.

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