ARGENTINA

Buenos Aires: nueve jóvenes subieron a un ascensor en el séptimo piso y se desplomó

Investigan las causas del hecho y los nueve jóvenes resultaron con politraumatismos, pero están fuera de peligro.

Fotos: vía La Nación.

Nueve jóvenes subieron a un ascensor en el séptimo piso de un edificio de Palermo, Buenos Aires, y se desplomó. Resultaron con varias lesiones, informó el medio argentino La Nación.

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes. Los jóvenes quedaron atrapados y efectivos de Bomberos debieron trabajar en el lugar para retirarlos, junto a la Policía de la Ciudad y personal médico. Investigan las causas del siniestro, aunque las hipótesis son desperfecto mecánico o exceso de peso, indicaron medios argentinos.

Los jóvenes que protagonizaron el hecho tienen entre 18 y 22 años, y resultaron con politraumatismos, pero están fuera de peligro.

Foto: AFP. Vera Jarach (1976-1983).
