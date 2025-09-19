RECIBÍ EL NEWSLETTER
BROU presentó plan de financiación para silvopastoreo

El plan se realiza en alianza con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a través de la Dirección Forestal.

Con presencia del presidente de nuestra institución, Cr. Álvaro García, el ministro de ganadería, agricultura y pesca, Dr.Vet. Alfredo Fratti y otras autoridades institucionales y nacionales, se presentó en el stand del BROU de la Rural del Prado el plan de financiación para silvopastoreo.

Se trata de una línea de crédito que busca fomentar la incorporación de árboles en baja densidad dentro de sistemas ganaderos familiares, en campo natural, con el objetivo de producir madera aserrable libre de nudos. De esa forma, se capitaliza a largo plazo, se diversifica la producción y se generan impactos positivos en la sostenibilidad en todas sus dimensiones.

Con este producto se pueden financiar hasta U$S 60.000, en un plazo de 15 años, con período de gracia de 3 años para el pago de intereses y de 4 años para el pago de capital. A partir del quinto, se genera un calendario de pagos semestrales de intereses y capital.

El BROU ofrece facilidades a los clientes agropecuarios que busquen fortalecer la producción ganadera en campo natural a través de la plantación de árboles.

La alianza con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a través de su Dirección Forestal es clave para avanzar en este camino.

Así, el Banco País contribuye con la producción nacional, fomentando la sostenibilidad.

