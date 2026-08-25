Preocupación en AEBU por seguridad tras asalto a BROU: "Fue una situación bastante rápida", dijo dirigente

El sindicato de AEBU manifestó preocupación por el robo a mano armada a la sucursal del Banco República de Pando. Los trabajadores pidieron que se fortalezca la seguridad en el sistema financiero.

"Pudimos hablar con los compañeros que estuvieron y nos manifiestan que fue una situación bastante rápida. Ellos obviamente estaban shockeados emocionalmente, hubo un problema solamente con uno de los guardias, al cual le pegaron un culatazo, pero aparentemente fue un hecho menor, atendido por una ambulancia allí en el propio banco", dijo Roberto Umpiérrez, presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, sobre el hecho.

Además, señaló que están "alertas a este tipo de situaciones" y que realizarán un seguimiento tanto a la investigación policial, como a nivel interno del banco "para tratar de dar con estos delincuentes".

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"La primera preocupación es sobre la seguridad física, emocional, tanto de los trabajadores y las trabajadoras como de los clientes que ayer atravesaron esta situación. Lo otro, creo que es el centro desde donde el sindicato puede reclamar, es la preocupación por tener la inversión necesaria para poder cumplir con los estándares de seguridad adecuados", indicó el sindicalista.

En ese sentido, solicitarán una mesa de diálogo especializada al directorio del Banco República, con quienes tienen una reunión el jueves, en la que plantearán estos temas.