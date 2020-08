Britney Spears "se opone fuertemente" a que su padre sea su único curador

Desde una serie de colapsos emocionales en 2008, la estrella pop de 38 años ha vivido en California bajo una curatela legal aprobada por la corte que es manejada principalmente por su padre Jamie.

Muchos fans han marchado y manifestado en su nombre bajo el eslogan #FreeBritney (Liberen a Britney), creyendo que la artista que saltó a la fama mundial cuando era adolescente está enviando mensajes en código a través de su cuenta Instagram, rogando que la ayuden.

Pero Spears -conocida por hits como "Toxic" y "Baby One More Time"- y su abogado hasta ahora habían hecho pocos esfuerzos para cambiar este acuerdo.

El martes su abogado, Samuel Ingham, pidió a la justicia que su padre ya no esté a cargo de la curatela, y que se designe en su lugar a Jodi Montgomery -una curadora profesional- como su titular permanente.

Montgomery ha estado supervisando los asuntos de Spears de manera temporaria durante casi un año, debido a los problemas de salud del padre de la cantante.

"Estamos ahora en un punto en que la curatela debe ser cambiada para reflejar los grandes cambios en su estilo de vida actual y sus deseos expresados", escribió el abogado de Spears en los documentados presentados el martes en la corte superior de Los Angeles.

Dijo que esos cambios incluyen su deseo actual de no hacer giras, tras anunciar un "paréntesis laboral indefinido" en enero de 2019.

Spears canceló entonces su futura residencia de conciertos para concentrarse en la salud de su padre, que sufrió una ruptura de colon.

Ingham dijo que Spears "se opone fuertemente" a que su padre retorne como supervisor del acuerdo legal cuando el mandato de Montgomery expire el 22 de agosto.

"Sin abandonar su derecho a buscar el fin de esta curatela en el futuro, Britney quisiera que la designación de Montgomery como curadora de su persona se haga permanente", sostuvo el abogado.

Ingham también dijo que Spears "prefiere fuertemente" que su padre ya no controle sus finanzas, y que para eso se designe a un "fondo fiduciario calificado".

El abogado dijo que su clienta espera que su padre "se oponga agresivamente" a sus pedidos ante la justicia.

Las curatelas son en general establecidas para proteger a personas ancianas o que están muy enfermas o son discapacitadas mentales.

Una audiencia sobre el caso de Spears está prevista este miércoles en Los Angeles.

Previamente este mes, Jamie Spears dijo que quienes defienden el eslogan #FreeBritney eran "teóricos de la conspiración".

"Corresponde a la corte de California decidir lo que es mejor para mi hija. No es asunto de nadie más", dijo al diario The New York Post, al negar rumores de larga data de que está despilfarrando su fortuna.

"Amo a mi hija", añadió. "Amo a todos mis hijos. Pero esto es asunto nuestro. Es privado".