Briozzo rechazó cobro de timbres profesionales a consultas por "impacto en el bolsillo de los afiliados"

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Leonel Briozzo, se manifestó en desacuerdo con la resolución de la Caja de Profesionales que establece el cobro de un timbre de 170 pesos por cada consulta o acto médico.

"Toda cuestión que impacte en el bolsillo de los afiliados y de los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud es algo que nosotros vemos con preocupación", afirmó. Briozzo dijo que la gestión del MSP se basa en la equidad en relación al acceso a los servicios de salud y "cualquier cosa que aumente los costos va en contra de la equidad".

CAMBIO CLIMÁTICO El Ministerio de Salud Pública (MSP) conformó una comisión asesora en cambio climático y salud. Briozzo indicó que una de las prioridades es trabajar para la implementación de un sistema que dé respuesta al cambio climático y los efectos sobre la salud.

La comisión estará integrada por la sociedad civil y la academia para la elaboración de un plan nacional de adaptación al cambio climático en salud en conjunto con el Ministerio de Ambiente. MSP CAMBIO CLIMATICO