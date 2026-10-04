Brasil cierra la votación entre Lula y Flávio Bolsonaro y espera los resultados presidenciales

Los centros electorales cerraron este domingo en Brasil para la primera vuelta de las presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro, quienes pretenden dirigir el país hacia rumbos opuestos.

Lula busca un cuarto mandato no consecutivo y el senador Bolsonaro va tras la senda de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Se espera un conteo de votos rápido gracias al sistema de urnas electrónicas.

De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El izquierdista ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Para Flávio Bolsonaro, de 45 años, Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas", dijo al votar en Rio de Janeiro.

El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.

La última encuesta del instituto Datafolha prevé que ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de los votos necesaria para vencer el domingo. Una segunda vuelta se celebraría el 25 de octubre.