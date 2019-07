Bordaberry se va de la política: Talvi y Sanguinetti creen que "no es conveniente" que se postule

"Si el candidato no quiere vos no vas. Me bajé y ya está, decisión tomada", aseguró Bordaberry en declaraciones al programa "Las Cosas en su sitio".

El exlider de Vamos Uruguay había dicho días antes que estaba tentado a seguir en política. Planeaba abrir una lista al Senado para apoyar a Talvi.

De hecho el candidato único y él intercambiaron elogios en las últimas semanas, algo que parecía una señal de acercamiento de ambos.

Animaron a Bordaberry la revitalización del Partido Colorado en las internas y su deseo de formar parte de las comisiones investigadoras a los gobiernos frenteamplistas.

En los meses previos, el dirigente colorado había dado un paso al costado y anunció que se disolvía su sector político con el que ganó las internas coloradas y participó de las elecciones nacionales de 2009 y 2014.