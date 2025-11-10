RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS DICTAMEN POR DANZA

Bordaberry propone que miembros de Jutep sean exministros de Suprema Corte, TCA, Apelaciones o exgrado 5 de universidades

"Me parece que la Jutep está en problemas. Tiene un problema de credibilidad, parece estar muy politizada", afirmó el senador colorado tras el fallo de la Junta de Transparencia sobre el caso Danza.

bordaberry-jutep

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, propuso cambiar los requisitos necesarios para integrar la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep) para garantizar la credibilidad del organismo por encima de criterios políticos.

Para Bordaberry, los miembros de la Jutep deberían ser exministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) o de los Tribunales de Apelaciones, o excatedráticos grado 5 de las universidades.

"Me parece que la Jutep está en problemas. Tiene un problema de credibilidad, parece estar muy politizada", afirmó Bordaberry tras el fallo que, por mayoría de votos del Frente Amplio, consideró que no existía incompatibilidad entre los cargos públicos y privados del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, cuando un informe de la asesoría jurídica señalaba lo contrario.

ojeda afirma que informe de la jutep sobre danza es un disparate, tras lectura juridica encargada a grado 5
Seguí leyendo

Ojeda afirma que informe de la Jutep sobre Danza "es un disparate", tras lectura jurídica encargada a grado 5

Bordaberry abogó por "darle de vuelta el prestigio y la credibilidad" a la Jutep, y consideró que el camino es con las nuevas exigencias para sus miembros. "Me parece que lo que tenemos que hacer es rescatarla, rescatándola con una medida de este tipo", reafirmó.

"Estos organismos pueden acertar o errar, pero nunca tienen que regirse con criterios políticos", remarcó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
cerro de montevideo

Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, con ascenso de temperatura, pero hay pronóstico de lluvias y tormentas
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Clínicas y el sindicato analiza medidas

Te puede interesar

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
Un detenido y tres requeridos por homicidio en Cerrito de la Victoria; investigan caso de justicia por mano propia
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en Cerrito de la Victoria; investigan caso de justicia por mano propia
Mahía habló del conflicto en la educación y manifestó la necesidad de tener una batería de respuestas a la violencia video
PARA EL MINISTRO, LA ARTICULACIÓN ES CLAVE

Mahía habló del conflicto en la educación y manifestó la necesidad de tener "una batería de respuestas" a la violencia

Dejá tu comentario