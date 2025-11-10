Bordaberry propone que miembros de Jutep sean exministros de Suprema Corte, TCA, Apelaciones o exgrado 5 de universidades

El senador del Partido Colorado , Pedro Bordaberry , propuso cambiar los requisitos necesarios para integrar la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) para garantizar la credibilidad del organismo por encima de criterios políticos.

Para Bordaberry, los miembros de la Jutep deberían ser exministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) o de los Tribunales de Apelaciones, o excatedráticos grado 5 de las universidades.

"Me parece que la Jutep está en problemas. Tiene un problema de credibilidad, parece estar muy politizada", afirmó Bordaberry tras el fallo que, por mayoría de votos del Frente Amplio, consideró que no existía incompatibilidad entre los cargos públicos y privados del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, cuando un informe de la asesoría jurídica señalaba lo contrario.

Bordaberry abogó por "darle de vuelta el prestigio y la credibilidad" a la Jutep, y consideró que el camino es con las nuevas exigencias para sus miembros. "Me parece que lo que tenemos que hacer es rescatarla, rescatándola con una medida de este tipo", reafirmó.

"Estos organismos pueden acertar o errar, pero nunca tienen que regirse con criterios políticos", remarcó.