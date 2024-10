El senador electo Pedro Bordaberry ( Partido Colorado ) dijo que lo de la mayoría parlamentaria “está sobrevalorado” y que “es mejor” no tenerla para gobernar en base al diálogo y la negociación política.

Los resultados de la elección del domingo determinaron que el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado (16 legisladores), pero no en Diputados (48), donde los partidos que integran la llamada Coalición Republicana tienen un legislador más (49).

Para Bordaberry esto “es una gran oportunidad para la democracia uruguaya”. “Es una gran oportunidad para tener un gobierno donde no hay mayorías, y donde eso te obliga a ser mejor”, agregó entrevista en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Está sobrevalorado el tema de la mayoría parlamentaria, porque es un boyo, todos somos capos con mayoría parlamentaria. A los ministros no les exigís, los ministros se descansan y entonces ahí empiezan los problemas”, dijo Bordaberry, y apuntó al Frente Amplio.

“Si no hubiera tenido mayoría parlamentaria el Frente Amplio, en los 15 años que tuvo, no nos hubiera pasado lo que nos está pasando ahora con la inseguridad, porque cuando interpelábamos a Bonomi y le mostrábamos que subían los homicidios y subían las rapiñas, el Frente Amplio decía ‘es una sensación térmica, estamos todos bien’, y lo hubieran tenido que sacar, y si lo hubieran sacado y hubieran cambiado hoy no estaríamos en esta situación”, dijo Bordaberry.

“Es mucho mejor”, insiste Bordaberry

“No tener mayoría parlamentaria, para mi es mucho mejor, porque te exige ser mejor. Y nos va a pasar a nosotros cuando ganemos con Álvaro Delgado la Presidencia, en el Senado y, ojalá no suceda, le va a pasar al Frente Amplio en Diputados. Va a ser mucho mejor. Los que ven un problema, yo veo una oportunidad”, agregó el senador electo.

Consultado acerca de si también para la Coalición sería mejor gobernar sin mayoría paralamentaria, Bordaberry respondió: “Para todos, para un país es mejor, porque el que tiene la mayoría parlamentaria respalda, a veces, lo que no tiene que respaldar, a un ministro que va y le dice que no sabía de un pasaporte, cuando sabía, o a un ministro del Interior que le daba entradas a la barrabrava de fútbol, como pasó en el Frente Amplio”.

E insistió: “Le va a pasar a Álvaro Delgado presidente en el Senado y le va a pasar al Frente Amplio en Diputados, y está bueno, porque es la democracia funcionando. No sé cuál es el drama, ¡uy, no tengo mayoría parlamentaria! Es bueno que no haya mayoría parlamentaria”.