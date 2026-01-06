RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Bomberos combatió incendio de campo en Malvín Norte, mientras vecinos pidieron a la IMM que limpie el lugar

Vecinos reclaman que la Intendencia de Montevideo que limpie el descampado porque los incendios allí son reiterados y hay viviendas cruzando la calle.

Bomberos extinguió el fuego a las 12:30 horas de este martes en Malvín Norte.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Bomberos trabaja en incendio en Malvín Norte.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Bomberos trabaja en incendio en Malvín Norte.

Foto: Subrayado. Imagen desde la torre de Canal 10, ubicada en Palermo.

Foto: Subrayado. Imagen desde la torre de Canal 10, ubicada en Palermo.

Foto: Subrayado. Imagen desde la torre de Canal 10, ubicada en Palermo.

Bomberos combatieron este martes un incendio de campo en la zona de Malvín Norte, en Montevideo. El fuego se desató en la mañana y fue extinguido a las 12:30. Fue en el entorno de las calles Luis Moret y Gallinal, adonde concurrió la Unidad Operativa de Carrasco.

Vecinos reclaman que la Intendencia de Montevideo que limpie el descampado porque los incendios allí son reiterados y hay viviendas cruzando la calle. "Limpiamos los vecinos", apuntó una vecina, en diálogo con Subrayado.

incendio-malvin-norte-incendio-dos
Foto: Subrayado. Imagen desde la torre de Canal 10, ubicada en Palermo.

Foto: Subrayado. Imagen desde la torre de Canal 10, ubicada en Palermo.

En paralelo, Bomberos también intervino en el mediodía en otro incendio en Barros Blancos, departamento de Canelones. En este caso, el fuego afectó una casa de construcción liviana, ubicada en calle Tala esquina Pando.

fue imputado por homicidio hombre que robo e incendio una casa en las piedras
Seguí leyendo

Fue imputado por homicidio hombre que robó e incendió una casa en Las Piedras

Según la información brindada por Bomberos a Subrayado, en ninguno de los dos incendios se registraron personas lesionadas.

Prohibido hacer fuego.

En Uruguay está prohibido hacer fuegos y quemas al aire libre desde el 1° de noviembre hasta el 30 de abril, porque en verano aumenta el riesgo de incendios de campo y forestales. La medida la aplican Bomberos y el SINAE.

Durante ese período solo se permiten algunas excepciones. Se puede hacer asado en parrilleros y churrasqueras habilitadas, como las de campings organizados, clubes o espacios autorizados. En predios privados, los fogones están permitidos únicamente si se hacen en un área limpia, de al menos cinco metros de diámetro, rodeada de tierra o piedras y con agua disponible cerca.

Las quemas de restos de poda o pinochas no están habilitadas de forma libre: solo pueden hacerse con un servicio contratado y bajo control.

Las autoridades recomiendan no dejar nunca el fuego solo, asegurarse de que quede completamente apagado antes de irse, mantener los terrenos limpios y llamar al 911 ante cualquier foco de incendio. Quienes no cumplan la normativa se exponen a sanciones, ya que estas conductas generan graves daños ambientales y económicos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
EN MONTEVIDEO

IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
AUSENTE DESDE EL 1° EN LAS PIEDRAS

"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores, de 30 años
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Bomberos trabaja en incendio en Malvín Norte. video
montevideo

Bomberos combatió incendio de campo en Malvín Norte, mientras vecinos pidieron a la IMM que limpie el lugar
Maroñas 2025: El Kodigo ganó el Ramírez del año pasado. Foto: FocoUy video
HOY, DÍA DE REYES

Todo pronto en Maroñas para el Gran Premio Ramírez que se corre esta noche
IMM dispuso prórroga por 90 días de libretas de conducir con vencimiento entre noviembre de 2025 y marzo de 2026
AUMENTO EN DEMANDA DE TRÁMITES

IMM dispuso prórroga por 90 días de libretas de conducir con vencimiento entre noviembre de 2025 y marzo de 2026

Dejá tu comentario