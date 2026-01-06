Bomberos combatió incendio de campo en Malvín Norte, mientras vecinos pidieron a la IMM que limpie el lugar

Bomberos extinguió el fuego a las 12:30 horas de este martes en Malvín Norte.

Bomberos combatieron este martes un incendio de campo en la zona de Malvín Norte , en Montevideo. El fuego se desató en la mañana y fue extinguido a las 12:30. Fue en el entorno de las calles Luis Moret y Gallinal, adonde concurrió la Unidad Operativa de Carrasco.

Vecinos reclaman que la Intendencia de Montevideo que limpie el descampado porque los incendios allí son reiterados y hay viviendas cruzando la calle. "Limpiamos los vecinos", apuntó una vecina, en diálogo con Subrayado.

En paralelo, Bomberos también intervino en el mediodía en otro incendio en Barros Blancos , departamento de Canelones. En este caso, el fuego afectó una casa de construcción liviana, ubicada en calle Tala esquina Pando.

Según la información brindada por Bomberos a Subrayado, en ninguno de los dos incendios se registraron personas lesionadas.

Prohibido hacer fuego.

En Uruguay está prohibido hacer fuegos y quemas al aire libre desde el 1° de noviembre hasta el 30 de abril, porque en verano aumenta el riesgo de incendios de campo y forestales. La medida la aplican Bomberos y el SINAE.

Durante ese período solo se permiten algunas excepciones. Se puede hacer asado en parrilleros y churrasqueras habilitadas, como las de campings organizados, clubes o espacios autorizados. En predios privados, los fogones están permitidos únicamente si se hacen en un área limpia, de al menos cinco metros de diámetro, rodeada de tierra o piedras y con agua disponible cerca.

Las quemas de restos de poda o pinochas no están habilitadas de forma libre: solo pueden hacerse con un servicio contratado y bajo control.

Las autoridades recomiendan no dejar nunca el fuego solo, asegurarse de que quede completamente apagado antes de irse, mantener los terrenos limpios y llamar al 911 ante cualquier foco de incendio. Quienes no cumplan la normativa se exponen a sanciones, ya que estas conductas generan graves daños ambientales y económicos.