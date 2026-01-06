Bomberos combatieron este martes un incendio de campo en la zona de Malvín Norte, en Montevideo. El fuego se desató en la mañana y fue extinguido a las 12:30. Fue en el entorno de las calles Luis Moret y Gallinal, adonde concurrió la Unidad Operativa de Carrasco.
Bomberos combatió incendio de campo en Malvín Norte, mientras vecinos pidieron a la IMM que limpie el lugar
Vecinos reclaman que la Intendencia de Montevideo que limpie el descampado porque los incendios allí son reiterados y hay viviendas cruzando la calle.
Vecinos reclaman que la Intendencia de Montevideo que limpie el descampado porque los incendios allí son reiterados y hay viviendas cruzando la calle. "Limpiamos los vecinos", apuntó una vecina, en diálogo con Subrayado.
En paralelo, Bomberos también intervino en el mediodía en otro incendio en Barros Blancos, departamento de Canelones. En este caso, el fuego afectó una casa de construcción liviana, ubicada en calle Tala esquina Pando.
Fue imputado por homicidio hombre que robó e incendió una casa en Las Piedras
Según la información brindada por Bomberos a Subrayado, en ninguno de los dos incendios se registraron personas lesionadas.
Prohibido hacer fuego.
En Uruguay está prohibido hacer fuegos y quemas al aire libre desde el 1° de noviembre hasta el 30 de abril, porque en verano aumenta el riesgo de incendios de campo y forestales. La medida la aplican Bomberos y el SINAE.
Durante ese período solo se permiten algunas excepciones. Se puede hacer asado en parrilleros y churrasqueras habilitadas, como las de campings organizados, clubes o espacios autorizados. En predios privados, los fogones están permitidos únicamente si se hacen en un área limpia, de al menos cinco metros de diámetro, rodeada de tierra o piedras y con agua disponible cerca.
Las quemas de restos de poda o pinochas no están habilitadas de forma libre: solo pueden hacerse con un servicio contratado y bajo control.
Las autoridades recomiendan no dejar nunca el fuego solo, asegurarse de que quede completamente apagado antes de irse, mantener los terrenos limpios y llamar al 911 ante cualquier foco de incendio. Quienes no cumplan la normativa se exponen a sanciones, ya que estas conductas generan graves daños ambientales y económicos.
Dejá tu comentario