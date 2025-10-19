RECIBÍ EL NEWSLETTER

Bolivia cerró votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Más de 7,9 millones de bolivianos escogieron entre el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), ingeniero de 65 años, y el senador Rodrigo Paz, economista de 58.

Elecciones en Bolivia. Foto: AFP

Elecciones en Bolivia. Foto: AFP

Bolivia acudió a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente en un balotaje entre dos candidatos de derecha, en medio de una aguda crisis económica tras 20 años de gobiernos socialistas.

Las mesas de sufragio cerraron a las 16:00 locales y se iniciaron los preparativos para el cómputo manual de votos. Los conteos rápidos y sondeos a boca de urna están autorizados a difundirse en los medios locales a partir de las 20:00 horas locales.

Más de 7,9 millones de bolivianos escogieron entre el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), ingeniero de 65 años, y el senador Rodrigo Paz, economista de 58. Ambos compitieron para revertir el peor trance de la economía en cuatro décadas.

balotaje: bolivia vive este domingo una jornada de votaciones para escoger nuevo presidente
Seguí leyendo

Balotaje: Bolivia vive este domingo una jornada de votaciones para escoger nuevo presidente

La producción boliviana se contrajo 2,4% en el primer semestre de 2025, según datos oficiales. El Banco Mundial proyecta una recesión que durará al menos hasta 2027.

"Si el pueblo de Bolivia me da a mí la oportunidad de ser presidente (...), mi formato es consensuar", dijo este domingo Paz en un centro de votación en Tarija, al sur del país.

Quiroga, en tanto, llamó a "abrir un futuro diferente". "Viene un cambio con esperanza", aseguró el candidato también conocido por su apodo "Tuto", al salir de votar.

Las largas filas para abastecerse de combustibles se han convertido en parte del paisaje del país de 11,3 millones de habitantes. La inflación alcanzó un 23% interanual en septiembre.

El gobierno de Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, agotó casi todos los dólares de sus reservas para sostener una política de importación de combustibles que se venden subsidiados en el mercado interno.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
RUTA 8

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Mataron a un delivery de 56 años para robarle: terminaba de entregar un pedido cuando le dispararon desde una moto
MONTEVIDEO

Dispararon desde un auto y mataron a un hombre de 36 años que salía de su casa en Verdisol
permiso de conducir

Un cubano se presentó en oficinas de Tránsito de San José a renovar una libreta falsa
PARIS, FRANCIA

Con motosierras y un elevador, delincuentes robaron joyas "de valor inestimable" en el museo del Louvre

Te puede interesar

Policía recuperó la moto del delivery que fue asesinado en una rapiña; buscan a los homicidas video
la victima tenia 56 años

Policía recuperó la moto del delivery que fue asesinado en una rapiña; buscan a los homicidas
Sindicato de TCP levanta el paro en el puerto en la noche de este domingo y el lunes continúa la negociación video
CONFLICTO PORTUARIO

Sindicato de TCP levanta el paro en el puerto en la noche de este domingo y el lunes continúa la negociación
Paran por 24 horas docentes de escuelas de Montevideo este lunes, tras agresión a una maestra video
EDUCACIÓN PRIMARIA

Paran por 24 horas docentes de escuelas de Montevideo este lunes, tras agresión a una maestra

Dejá tu comentario