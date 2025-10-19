Bolivia cerró votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Bolivia acudió a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente en un balotaje entre dos candidatos de derecha, en medio de una aguda crisis económica tras 20 años de gobiernos socialistas.

Las mesas de sufragio cerraron a las 16:00 locales y se iniciaron los preparativos para el cómputo manual de votos. Los conteos rápidos y sondeos a boca de urna están autorizados a difundirse en los medios locales a partir de las 20:00 horas locales.

Más de 7,9 millones de bolivianos escogieron entre el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), ingeniero de 65 años, y el senador Rodrigo Paz, economista de 58. Ambos compitieron para revertir el peor trance de la economía en cuatro décadas.

La producción boliviana se contrajo 2,4% en el primer semestre de 2025, según datos oficiales. El Banco Mundial proyecta una recesión que durará al menos hasta 2027.

"Si el pueblo de Bolivia me da a mí la oportunidad de ser presidente (...), mi formato es consensuar", dijo este domingo Paz en un centro de votación en Tarija, al sur del país.

Quiroga, en tanto, llamó a "abrir un futuro diferente". "Viene un cambio con esperanza", aseguró el candidato también conocido por su apodo "Tuto", al salir de votar.

Las largas filas para abastecerse de combustibles se han convertido en parte del paisaje del país de 11,3 millones de habitantes. La inflación alcanzó un 23% interanual en septiembre.

El gobierno de Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, agotó casi todos los dólares de sus reservas para sostener una política de importación de combustibles que se venden subsidiados en el mercado interno.

FUENTE: AFP