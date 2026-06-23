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EN GENERAL FLORES Y BATLLE Y ORDOÑEZ

Bingo solidario para colaborar con la Red Bichera, que en lo que va del año rescató a 34 animales

"Hace un par de meses que venimos con los números bastante bajos", explicó una de las personas detrás de la red de rescatistas.

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Red Bichera organiza un bingo solidario para el próximo 5 de julio para colaborar con el bienestar de animales rescatados.

El evento solidario es en el gimnasio La Rotonda, en General Flores y Batlle y Ordóñez, en dos tandas, una de 14 a 16 y otra de 16 a 18.

Además del bingo, habrá una cantina económica para que quienes concurran puedan consumir y seguir colaborando.

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"Tenemos muchísima expectativa. Hace un montón de tiempo que venimos trabajando para que esto ocurra. El bingo tiene un costo de 100 pesos", dijo Giannina Ruiz, de la Red Bichera.

En lo que va del año, han rescatado 32 perros y dos gatos en situación de abandono o maltrato. Lo recaudado del bingo se utilizará en mantener las condiciones de la protectora.

"Hace un par de meses que venimos con los números bastante bajos. Debemos en la veterinaria, queremos ponernos al día con lo que es el alimento para repartir en transitorios y pensionados, continuar con las castraciones, con las jornadas de vacunaciones, por lo que esos 100 pesos significan muchísimo para nosotros", indicó.

Las reservas se hacen al 098 767 552.

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