Billonario Jeffrey Epstein detenido por tráfico sexual y abuso de menores

Jeffrey Epstein, quien se espera que comparezca ante un magistrado federal este lunes, fue arrestado el sábado en un aeropuerto de Nueva Jersey luego de llegar desde París en su avión privado, informó CBS Miami.

Una fuente vinculada con el caso dijo al canal de televisión que Epstein fue acusado de un cargo de tráfico sexual y otro de conspiración para cometer tráfico sexual.

Epstein había sido objeto de acusaciones de pagar a las niñas por masajes sexuales en su mansión de Palm Beach, Florida.

Una investigación policial descubrió que había tenido relaciones sexuales con menores de edad, algunas de ellas de hasta 13 años, según un informe del Miami Herald.

Pero Epstein evitó el procesamiento federal en esos casos tras negociar un acuerdo de culpabilidad en 2007 con R. Alexander Acosta, el actual secretario de Trabajo Estados Unidos y en ese momento principal fiscal federal de Miami.

Según el acuerdo, se declaró culpable de un cargo federal por solicitar los servicios sexuales de una menor y fue condenado a 18 meses en la cárcel del condado.

La acusación en el origen hablaba de una treinta de casos.

La investigación de The Miami Herald encontró que a Epstein se le concedieron privilegios que le permitieron salir de la cárcel durante 12 horas al día seis días a la semana, y que fue liberado después de 13 meses.

Epstein llevaba a los menores a las residencias que tiene en la ciudad de Nueva York, en Nuevo México y en su isla privada en el Caribe. Los delitos se cometieron entre los años 2002 y 2005. Transportar a una persona entre dos Estados con fines sexuales se considera un delito federal en Estados Unidos

El ejecutivo es conocido por la relación que tenía con Clinton, a cuya disposición puso en múltiples ocasiones su avión privado, al que los medios bautizaron como Lolita Express.

Epstein trabajó como operador para la firma Bear Stearns Cos. en 1976, asesorando a clientes ricos sobre estrategias fiscales. Tuvo un gran éxito, hasta el punto de que en 1980 fue socio de esa empresa y dos años más tarde fundó su propia compañía, J. Epstein & Co., que más tarde se llamó Financial Trust Co.

Uno de los caminos hacia el éxito, según un largo perfil de Vanity Fair en 2003, fue ser el principal inversor y administrador de dinero de Leslie Wexner, la fundadora de Limited Brands, ahora llamada L Brands Inc. y propietaria de nombres como Victoria's Secret, PINK y Bath & Body Works, dice una nota de NBC News.