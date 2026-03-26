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CONFERENCIA DE PRENSA

Bielsa sobre Valverde: "Encuentra respuestas positivas atrás, en el medio, adelante, a la izquierda, la derecha o en el centro"

El DT de Uruguay Bielsa se sumó a los elogios sobre el momento futbolístico de Valverde en el Real Madrid: “Lo que le toque hacer está en condiciones de resolverlo”.

Bielsa habló y elogió a Valverde. Foto: AFP

Bielsa habló y elogió a Valverde. Foto: AFP

El DT de Uruguay Marcelo Bielsa habló este jueves en conferencia de prensa previo al partido del viernes ante Inglaterra en Londres, y al ser consultado sobe el gran momento futbolístico de Valverde en el Real Madrid describió con pocas frases la capacidad que tiene el volante uruguayo de resolver todas situación de juego en cualquier parte de la cancha en la que esté.

“Siempre fue un jugador muy destacado, con una actualidad deportiva valiosa, me refiero a los últimos tres o cuatro años que son los que yo miré con mayor atención”, dijo Bielsa en el comienzo de su respuesta.

Y agregó: “En los últimos partidos tuvo una capacidad de desequilibrio muy llamativa. Ha jugado en su posición natural de volante interior. Pero ha cubierto otras posiciones y ahora se muestra como win derecho (puntero por derecha) mostrando cosas que no habíamos visto con tanta frecuencia”.

Foco Uy
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“Es muy difícil que Valverde ignore cómo resolver situaciones de juego en cualquier posición del campo en la que esté. Encuentra respuestas positivas atrás, en el medio, adelante, a la izquierda, la derecha o en el centro. Lo que le toque hacer está en condiciones de resolverlo”, concluyó Bielda sobre el capitán de Real Madrid y de la Selección Uruguaya.

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