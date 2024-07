Bielsa dijo que se hace "especialmente responsable" de la derrota y que hubiera preferido seguir 11 contra 11

“En los momentos en los que pudimos desnivelar el partido no lo conseguimos. Después, los detalles en estos partidos cuentan. El primero tiempo, si bien no lo dominamos, fue parejo y deberíamos haber obtenido una diferencia, mínima pero una diferencia. En el segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó porque fue un partido con infinidad de interrupciones”, dijo Bielsa en conferencia de prensa.

“Le soy sincero, yo hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano, porque lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma en que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran 11”, dijo Bielsa sobre la roja que vio el lateral Daniel Muñoz por el codazo sobre Manuel Ugarte.

A eso se sumó la baja de Rodrigo Bentancur por lesión y el cambio obligado que debió hacer: “Estoy seguro que James no fue el problema, la pérdida de Bentancur la sufrimos porque él unía, el rato que jugó, unió muy bien la parte posterior de nuestro equipo con nuestros atacantes”.

Bielsa responsable

“Yo me hago especialmente responsable de no haber conseguido, disponiendo de jugadores aptos para superar al oponente, no haber conseguido establecer una ventaja en el primer tiempo y de aprovechar la superioridad numérica en el segundo”, reconoció Bielsa.

Luego habló de todos los cambios obligados que hizo de un partido a otro, ya sea por lesión por suspensión: “Tuvimos que hacer muchas adaptaciones en Nández, Araújo, Olivera, Viña, Bentancur. Le soy sincero, por ejemplo para mi la actuación de Cáceres fue muy, muy buena, y los sustitutos de los jugadores que le nombré, no estuvieron a la altura de los jugadores que remplazaban”.