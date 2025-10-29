Biblioteca Nacional: sala infantil reabrirá antes de fin de año y forman grupo de trabajo para 2026

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció la reapertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional para antes de fin de año y la formación de un grupo de trabajo en 2026 con vistas a un reacondicionamiento integral de la biblioteca.

El jerarca explicó que se trata de dos etapas distintas, una es la reapertura de los servicios discontinuados que se realizará sobre fin de año. "Vamos a tener la reapertura de una sala infantil que estuvo cerrada durante cinco años, la vamos a reabrir al público y vamos a reabrir en acuerdo con ANEP la participación sobretodo de los escolares".

En el 2026, Mahía dijo que trabajarán en un grupo junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Presidencia para elaborar un proyecto de biblioteca del futuro.

"En realidad todos sabíamos, todos los uruguayos que la biblioteca es un lugar hermoso, referencial de lo educativo y lo cultural, pero que no ofrecía los servicios desde ese punto de vista (...) hay que darle mejor contenido de cara a las demandas de hoy".

