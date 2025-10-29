RECIBÍ EL NEWSLETTER
REAPERTURA

Biblioteca Nacional: sala infantil reabrirá antes de fin de año y forman grupo de trabajo para 2026

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que "hay que darle mejor contenido de cara a las demandas de hoy".

fotopresidencia-libros-biblioteca-nacional

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció la reapertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional para antes de fin de año y la formación de un grupo de trabajo en 2026 con vistas a un reacondicionamiento integral de la biblioteca.

El jerarca explicó que se trata de dos etapas distintas, una es la reapertura de los servicios discontinuados que se realizará sobre fin de año. "Vamos a tener la reapertura de una sala infantil que estuvo cerrada durante cinco años, la vamos a reabrir al público y vamos a reabrir en acuerdo con ANEP la participación sobretodo de los escolares".

En el 2026, Mahía dijo que trabajarán en un grupo junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Presidencia para elaborar un proyecto de biblioteca del futuro.

El presidente Yamandú Orsi encabezó la conferencia junto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora de la institución, Rocío Schiappapietra, y el referente del proyecto, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Calderón.  Foto: Foco UY
Seguí leyendo

Biblioteca Nacional del Futuro: gobierno presentó plan para mejorar la "usabilidad" de la institución

"En realidad todos sabíamos, todos los uruguayos que la biblioteca es un lugar hermoso, referencial de lo educativo y lo cultural, pero que no ofrecía los servicios desde ese punto de vista (...) hay que darle mejor contenido de cara a las demandas de hoy".

Temas de la nota

Lo más visto

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
BRASIL

Vecinos recuperan y exhiben decenas de cuerpos tras mega operación de la Policía Militar en Rio de Janeiro
MONTEVIDEO

Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 en el Prado; tiene 20 antecedentes
peñarol–hebraica macabi

Policía incautó bandera y bombo de Peñarol durante partido de básquet; hinchas los recuperaron y el encuentro fue suspendido

Te puede interesar

Conexión Ganadera: Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fue imputada por lavado de activos e irá a prisión video
HASTA EL 10 DE FEBRERO

Conexión Ganadera: Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fue imputada por lavado de activos e irá a prisión
Fotógrafo uruguayo registró la brutalidad que se vivió en Río de Janeiro: Como una imagen de guerra video
DESDE BRASIL

Fotógrafo uruguayo registró "la brutalidad" que se vivió en Río de Janeiro: "Como una imagen de guerra"
Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza video
INTERPELARÁ GERARDO SOTELO

Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza

Dejá tu comentario