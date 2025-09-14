Localidades de Montevideo y Canelones ven afectado este domingo el suministro de agua potable

OSE informó que el suministro de agua potable se ve afectado este domingo en Montevideo y Canelones .

El ente estatal indicó que en la capital del país, Magna es el barrio afectado, mientras que en Canelones son: Joaquín Suárez, Casarino, Barrio Benzo, Vaimaca Pirú, Barrio Artigas, Villa Fortuna, Toledo, Pando, Barros Blancos, Aeroparque, Colinas de Carrasco, Colonia Nicolich, Santa Teresita, Villa El Mirador, Ruta 101 entre Interbalnearia y Ruta 8, Ruta 102 entre Ruta 8 y Ruta 101, Ciudad de la Costa desde el Arroyo Carrasco hasta el Arroyo Pando, La Tahona, Cumbres de Carrasco.

Desde OSE estiman que el servicio vuelva a la normalidad sobre la hora 17:00.

Recomendaciones:

Obras Sanitarias del Estado sugiere que, si hay una interrupción total del suministro, se mantengan cerrados los grifos dentro de las casas para evitar que entre aire. Una vez restablecido, aconseja dejar fluir el agua por unos minutos de forma de eliminar cualquier turbiedad que pueda surgir por la despresurización del sistema.

Ante algún otro problema luego del restablecimiento, los usuarios pueden comunicarse a través del número de Atención de Reclamos 0800 1871 o por WhatsApp al 091 00 1871.