Bergara aseguró que la ciudadanía "ya está empezando a percibir" una "mejora en materia de la limpieza"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó este martes el trabajo del equipo vinculado al desarrollo ambiental, la limpieza y la gestión de residuos en el departamento, que recorre todos los barrios.

"Algunas cosas ya la ciudadanía las está viendo", afirmó el jefe comunal y agregó que: "ya se están empezando a percibir una labor que rápidamente va a ser de clara mejora en materia de la limpieza".

Bergara se refirió a los datos preliminares sobre la cantidad de contenedores levantados en los últimos dos meses, que implica un aumento respecto a los años anteriores. Al 31 de agosto, se levantó un promedio diario de 4.049 contenedores, la mayor cantidad en los últimos doce meses. "Ese es el puntapié inicial", valoró.

contenedores

Temas de la nota Mario Bergara

contenedores

residuos