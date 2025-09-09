El intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó este martes el trabajo del equipo vinculado al desarrollo ambiental, la limpieza y la gestión de residuos en el departamento, que recorre todos los barrios.
Bergara aseguró que la ciudadanía "ya está empezando a percibir" una "mejora en materia de la limpieza"
El intendente de Montevideo destacó el avance en el levantamiento de contenedores en el departamento, con un promedio de más de 4.000 diarios en los últimos dos meses.
"Algunas cosas ya la ciudadanía las está viendo", afirmó el jefe comunal y agregó que: "ya se están empezando a percibir una labor que rápidamente va a ser de clara mejora en materia de la limpieza".
Bergara se refirió a los datos preliminares sobre la cantidad de contenedores levantados en los últimos dos meses, que implica un aumento respecto a los años anteriores. Al 31 de agosto, se levantó un promedio diario de 4.049 contenedores, la mayor cantidad en los últimos doce meses. "Ese es el puntapié inicial", valoró.
