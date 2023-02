Bergara sobre acuerdo de Astesiano con Fiscalía: "Se confirman delitos que se vinculan a corrupción"

El legislador aseguró que no fueron citados por Fossati ni él ni el senador Charles Carrera por la denuncia que presentaron en Fiscalía en referencia a un audio en el que se le encomendaba a Astesiano la confesión de fichas personales sobre los frenteamplistas. Bergara reiteró que en su vida cotidiana no había percibido ninguna irregularidad que le implicara la percepción de riesgo. “Porque nosotros no hayamos percibido cuestiones raras en nuestra vida cotidiana, esos procesos de espionaje no hayan existido”, remarcó.

Bergara reiteró que por el acuerdo entre Astesiano y la Fiscalía, “se confirman delitos que se vinculan a corrupción que se hacían desde el jefe de la custodia presidencial, y por lo tanto, desde el punto de vista ya no penal, pero sí político, remarcar las responsabilidades de haber puesto en ese lugar de poder a alguien con los antecedentes tan complicados como los de Astesiano, a pesar de que el presidente recibiera las alertas por parte de sus correligionarios, por parte del director de Inteligencia Estratégica del Estado”.

El senador frenteamplista apuntó a la responsabilidad del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. “Todas estas cosas que pasaban en las narices de la Torre Ejecutiva, en donde también hay un responsable institucional del equipo de custodias del presidente que es el prosecretario de la Presidencia”.

Bergara indicó que los delitos que se le imputaron a Astesiano demuestran que no actuaba solo. “Cualquier cosa menos un perejil o alguien que actuara solo porque todos estos delitos no son actuación individual”, afirmó.

“Está claro que desde el punto de vista penal se está avanzando en esta dirección. La confirmación de los delitos es buena noticia, pero desde el punto de vista político creo que no es creíble tomar distancia, decir: ‘uy, era una persona intachable, pero me traicionó en mi buena fe’. Esas cosas, me parece que ya no caben”, subrayó.

Consultado sobre la responsabilidad penal de integrantes del gobierno, Bergara dijo que “hay que dejar que siga actuando la Fiscalía. Hay expedientes que todavía están abiertos que involucran la relación de Astesiano con la cúpula policial, cúpula policial que básicamente ha sido descabezada y que además hay algunos imputados”.

Por otra parte, se mostró sorprendido por la noticia de la visita del ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, a los padres de Astesiano en Rocha. “Todavía, yo al menos, no le encuentro mayor explicación, pero esperamos al día jueves”, día en el que Leal hará declaraciones tras comparecer ante la fiscal Gabriela Fossati.