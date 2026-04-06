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FRAY BENTOS

Bebé está internada por intoxicación con cocaína y marihuana; sus padres están emplazados y se negaron a declarar

La menor llegó al Hospital de Fray Bentos con síntomas de decaimiento y tendencia al sueño. Análisis confirmaron su intoxicación.

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Una bebé de un año y tres meses está internada tras detectarse que intoxicación por cocaína y marihuana. Su padre y su madre, ambos mayores de edad, fueron denunciados y quedaron emplazados por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

La niña ingresó al Hospital de Fray Bentos con síntomas de decaimiento y tendencia al sueño. En el centro asistencial le realizaron análisis clínicos que constataron que la menor tenía en su cuerpo sustancias estupefacientes. También el padre resultó positivo a drogas en el cuerpo, no así la madre.

El hombre le dijo a la Policía que fueron en una primera instancia al centro asistencial el sábado, pero que no recibieron atención por demoras y volvieron a concurrir el domingo, cuando se confirmó el resultado de intoxicación.

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La fiscal del caso es Guillermina Chouhy, que dispuso la intervención del Juzgado de Familia. La bebé quedó bajo la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

En sus declaraciones ante las autoridades, la madre sostuvo que no sabe cómo se intoxicó su hija y que convive con sus hermanos que consumen estupefacientes dentro de la casa. El padre dijo "ser un consumidor habitual", informó la Policía.

Ambos progenitores quedaron detenidos en primera instancia y tras las declaraciones, quedaron emplazados. Concurrieron este lunes ante la Justicia pero se negaron a declarar.

El caso fue derivado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

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