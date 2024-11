Bautista Mascia actuará en la previa del show de Lenny Kravitz el 1° de diciembre en el Estadio Centenario

Bauti Mascia está en el mejor momento de su carrera tras haber ganado Gran Hermano, el reality más famoso de la televisión, y contar por millones el número de reproducciones de sus más recientes hits, 'Ya no me duele’, ‘Tengo que decírtelo’ y ‘Que te vuelva el amor’, entre otros. En el mes de setiembre llenó el Teatro Gran Rex en Buenos Aires y en Montevideo se presentó en MMBox.

Kravitz es un escritor, productor, multiinstrumentista e icono multifacético, ganador de cuatro Premios Grammy. En el mes de mayo lanzó su 12° álbum de estudio, Blue Electric Light, con gran éxito de crítica.

The Associated Press describió el proyecto como “glorioso… el mejor material del rockero en años”, mientras que NPR lo llamó un “caleidoscopio de rock vertiginoso, funk psicodélico, soul gentil y más”. También este año, Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el “Music Icon Award” en los People's Choice Awards 2024 y el “Fashion Icon Award” del CFDA por su papel, no solo como uno de los músicos más queridos del rock, sino también por su gran influencia en la moda.

Lenny Kravitz salió al ruedo a partir de junio con el nuevo Blue Electric Light Tour 2024, con el primer show en Alemania. Después de una gira por Europa y Estados Unidos, la estrella llegará al cono sur.

En última instancia, el Blue Electric Light Tour 2024 promete a los fanáticos de todo el mundo las presentaciones en vivo de sus favoritos de Blue Electric Light, así como los clásicos de Kravitz de su obra de décadas.