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ESTADOS UNIDOS

Barack Obama condenó el tiroteo en la cena de gala de la prensa con Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado el sábado de la gala anual con los corresponsales de prensa por el ataque.

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El expresidente estadounidense Barack Obama condenó el ataque ocurrido el sábado por la noche en la cena de gala de los corresponsales de la Casa Blanca, en la cual se encontraba el mandatario Donald Trump, y pidió rechazar la violencia.

"Aunque todavía no tenemos detalles de las motivaciones detrás del tiroteo anoche en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, debemos todos rechazar la idea de que la violencia tenga algún lugar en nuestra democracia", escribió Obama este domingo en X.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado el sábado de la gala anual con los corresponsales de prensa después de que un hombre, a quien calificó de "asesino en potencia", intentara irrumpir y fuera detenido tras disparar a un agente.

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Guardias armados abrieron fuego contra el atacante, que irrumpió a través del control de seguridad justo fuera del salón de baile del hotel, donde estaban Trump, la primera dama Melania Trump, varios altos cargos del gobierno y cientos de invitados.

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