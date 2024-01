Banco Santander alerta a comerciantes por nueva modalidad de estafa con los Pos

Según explica Santander a los comerciantes, al infectarse el Pos, “cada vez que tus clientes pasen su tarjeta, los estafadores recibirán la información bancaria de tus clientes, además del pago de la compra y futuros cargos que realicen a tus clientes”.

El banco recomienda a los comerciantes no confiar en personas que se presentan como el servicio técnicos de los Pos, no hacer clic en enlaces o descargas de archivos que tienen origen desconocido. Además, recomienda no seguir instrucciones de terceros relativos a cambios en el sistema de pagos electrónicos.