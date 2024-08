Banco Central advierte por dos financieras ilegales que realizan maniobras a través de correo electrónico

Por su parte, Credireforma promociona préstamos personales para vehículos y viviendas con el interés más bajo del mercado. Los montos ofrecidos son los mismos que en el caso anterior. Llamativamente ambas financieras ponen como dirección de operaciones una edificio propiedad del Banco Central del Uruguay.

Entonces, el BCU recomienda no operar en casos de: si se solicita el desembolso previo de dinero, el oferente no cuenta con local físico, las tasas de interés ofrecidas son inferiores a la media del mercado, las personas o empresas que ofrecen el crédito no se encuentran inscriptos en el Banco Central del Uruguay, uso de nombres o de distintivos que intenten imitar el usado por entidades financieras reconocidas.

Asimismo, se sugiere al público que a efectos de tomar conocimiento si la empresa se encuentra inscripta o cuenta con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, consulte los registros disponibles en la página web institucional.