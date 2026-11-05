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RETIRO A LOS 60 AÑOS

Bancada de Coalición Republicana se reunió con Saldain para analizar proyecto de jubilación anticipada

El expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social aseguró que la iniciativa del gobierno "convalida plenamente la reforma del 2023". En tanto, el exdirector de la OPP, Isaac Alfie, afirmó que el retiro debe estar respaldado por la suficiencia.

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La Coalición Republicana reunió a su bancada parlamentaria este jueves para dialogar sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que crea una nueva causal jubilatoria anticipada a los 60 años.

El expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) y expresidente del Banco de Previsión Social (BPS), Rodolfo Saldain, quien estuvo al frente de la reforma previsional aprobada en el gobierno de Lacalle Pou, solicitó información adicional al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y aguarda recibir más datos.

Saldain aseguró que el proyecto del gobierno "convalida plenamente la reforma del 2023" y enfatiza que la causal de jubilación anticipada "sería de excepcionalidad, que prácticamente no tendría efectos del punto de vista tributario, porque sería escasamente utilizada".

En tanto, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, enfatizó que el retiro de un trabajador debe estar respaldado por la suficiencia, la que se logra con recursos. Habló de menores recursos, aumento de gastos y efectos en la inflación.

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