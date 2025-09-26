RECIBÍ EL NEWSLETTER
Bajo la consigna "Si hay derechos, ¡que se note!", se realizó una nueva Marcha de la Diversidad en Montevideo

Los participantes se convocaron en la plaza Cagancha y caminaron hacia la plaza 1° de Mayo donde fueron recibidos por la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse.

palacio-legislativo-dron-marcha
Presidencia

Presidencia

Bajo lo consigna "Si hay derechos, ¡que se note!" se realizó este viernes en Montevideo una nueva Marcha de la Diversidad desde el Centro hacia la plaza 1º de Mayo.

La actividad que promueve la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+, estuvo organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1971695201161969698&partner=&hide_thread=false
Marcha de la diversidad.
Seguí leyendo

Previo a la marcha de la diversidad, el MSP realiza pruebas rápidas de sífilis y VIH, y entrega preservativos

Desde la hora 10:00 se realizó la tradicional previa que contó con puestos de venta de artesanías y emprendimientos locales.

El evento contó con carpa de achique, punto violeta, puntos de hidratación y puestos de información sobre salud vinculada a la diversidad sexual, y cuidados en torno al consumo de drogas.

Al finalizar la Marcha, en la plaza 1° de Mayo, se realizó la lectura de la proclama. El cierre estuvo a cargo de espectáculos musicales como Dulce Polly, Benja Runco y Kevin Royk.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1971706375735857464&partner=&hide_thread=false

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, esperó la marcha en la explanada del Palacio Legislativo y destacó que se trató de una marcha de convivencia donde el clima que se respiró fue de “que está todo bien”, donde campea la igualdad.

“Es una marcha en la que siempre hay reclamos y hay que escuchar”, comentó.

Cosse recordó que siempre acompañó esta instancia desde el inicio y que este año, con el Palacio Legislativo iluminado en alusión a la fecha, es más impresionante ver llegar la movilización desde la avenida Libertador.

“Esta marcha existe en todo el Uruguay y eso está bien”, reflexionó.

