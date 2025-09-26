ESTE VIERNES

Previo a la marcha de la diversidad, el MSP realiza pruebas rápidas de sífilis y VIH, y entrega preservativos

Lo anunció el MSP y en los controles participa la directora general de coordinación del Ministerio. Previo a la marcha de la diversidad hacen pruebas de sífilis y VIH, y vacunan contra hepatitis, HPV y viruela del mono.