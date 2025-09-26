RECIBÍ EL NEWSLETTER
Previo a la marcha de la diversidad, el MSP realiza pruebas rápidas de sífilis y VIH, y entrega preservativos

Lo anunció el MSP y en los controles participa la directora general de coordinación del Ministerio. Previo a la marcha de la diversidad hacen pruebas de sífilis y VIH, y vacunan contra hepatitis, HPV y viruela del mono.

Marcha de la diversidad.

Marcha de la diversidad.

De la actividad, que se realiza desde el jueves en la plaza de Cagancha (plaza Libertad) participa la directora general de coordinación del MSP Zaida Arteta.

Además de las pruebas de sífilis y VIH se vacuna contra hepatitis A y B, HPV y viruela símica (con indicación médica) y se entregan de forma gratuita preservativos internos, externos y lubricantes, informó el Ministerio.

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.
El ministro Carlos Negro convocó a una reunión de jerarcas tras seguidilla de homicidios

Esto se realizará hasta el comienzo de la marcha este viernes de noche.

