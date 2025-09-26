Este viernes se realiza una nueva marcha de la diversidad desde el Centro hacia la plaza 1º de Mayo, atrás del Palacio Legislativo, y en la previa a esta concentración de miles de personas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que realiza “pruebas rápidas de sífilis y VIH ”.
Previo a la marcha de la diversidad, el MSP realiza pruebas rápidas de sífilis y VIH, y entrega preservativos
Lo anunció el MSP y en los controles participa la directora general de coordinación del Ministerio. Previo a la marcha de la diversidad hacen pruebas de sífilis y VIH, y vacunan contra hepatitis, HPV y viruela del mono.
De la actividad, que se realiza desde el jueves en la plaza de Cagancha (plaza Libertad) participa la directora general de coordinación del MSP Zaida Arteta.
Además de las pruebas de sífilis y VIH se vacuna contra hepatitis A y B, HPV y viruela símica (con indicación médica) y se entregan de forma gratuita preservativos internos, externos y lubricantes, informó el Ministerio.
Seguí leyendo
El ministro Carlos Negro convocó a una reunión de jerarcas tras seguidilla de homicidios
Esto se realizará hasta el comienzo de la marcha este viernes de noche.
Temas de la nota
Lo más visto
PERSECUCIÓN DE POLICÍA CAMINERA
Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho, ocurrió en la zona de Buceo
violencia criminal
Homicidio en Montevideo: balearon a un hombre en un pasaje en Cerro Norte
homicidio en montevideo
Atacaron a tiros a dos hermanos en Casabó y uno de ellos murió: tenía 26 años
VIDEO
Dejá tu comentario