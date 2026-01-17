Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue porque un ave se metió en un motor

Un avión de la Fuerza Aérea que se aprestaba a realizar en la madrugada de este sábado el traslado sanitario de Artigas a Montevideo de un niño picado por un escorpión, sufrió un incidente mientras realizaba las maniobras para el despegue luego de que un ave se metiera en uno de los motores.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada cuando la aeronave C-212 Aviocar del Escuadrón Aéreo Nº 3 (Transporte) de la Brigada Aérea I pretendía despegar del Aeropuerto de Artigas.

"Durante la carrera de despegue se produjo la ingesta de un ave por uno de los motores, situación que fue detectada oportunamente por la tripulación, la cual, en estricto cumplimiento de los procedimientos operativos y de seguridad establecidos, abortó de forma preventiva la maniobra de despegue", informó la Fuerza Aérea.

"El abortaje del despegue se realizó con total normalidad, no registrándose personas lesionadas, y priorizándose en todo momento la seguridad de la tripulación y del paciente. Posteriormente, el menor fue trasladado por vía terrestre para continuar con su atención médica", se agregó.

La aeronave fue retirada de servicio y pasará por una inspección técnica tras el incidente, que no afectó las operaciones del aeropuerto.