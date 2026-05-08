Un siniestro de tránsito frontal ocurrió este viernes en la rambla de Punta Gorda. Dos vehículos fueron los involucrados.
Auto cruzó de senda y causó un choque frontal en la rambla de Punta Gorda; no hubo lesionados graves
El siniestro de tránsito frontal se dio en rambla República de México y Pablo Podestá, este viernes.
Uno de los autos, un Xiaomi SU7 Ultra de alta gama, cruzó de senda y chocó al otro, un Suzuki Celerio, a la altura de rambla República de México y Pablo Podestá.
No hubo lesionados de gravedad.
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