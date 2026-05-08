Auto cruzó de senda y causó un choque frontal en la rambla de Punta Gorda; no hubo lesionados graves

Un siniestro de tránsito frontal ocurrió este viernes en la rambla de Punta Gorda. Dos vehículos fueron los involucrados.

Uno de los autos, un Xiaomi SU7 Ultra de alta gama, cruzó de senda y chocó al otro, un Suzuki Celerio, a la altura de rambla República de México y Pablo Podestá.