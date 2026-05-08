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MONTEVIDEO

Auto cruzó de senda y causó un choque frontal en la rambla de Punta Gorda; no hubo lesionados graves

El siniestro de tránsito frontal se dio en rambla República de México y Pablo Podestá, este viernes.

Auto de alta gama que chocó en la rambla.&nbsp;

Auto de alta gama que chocó en la rambla. 

Un siniestro de tránsito frontal ocurrió este viernes en la rambla de Punta Gorda. Dos vehículos fueron los involucrados.

Uno de los autos, un Xiaomi SU7 Ultra de alta gama, cruzó de senda y chocó al otro, un Suzuki Celerio, a la altura de rambla República de México y Pablo Podestá.

No hubo lesionados de gravedad.

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