Ausencia de Lula en la firma Mercosur-UE no pasó desapercibida: "lastimosamente ausente", dijo el presidente de Paraguay

El presidente de Brasil Lula Da Silva decidió no viajar a Asunción este sábado para participar de la firma del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ( UE ).

En los días previos se supo que Lula no iría y que en su lugar se reuniría el viernes con la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en Río de Janeiro, lugar y momento en el que celebró la firma del acuerdo negociado durante 25 años y que tuvo al presidente de Brasil como protagonista en los últimos años.

Su ausencia en Asunción, aunque conocida entonces, no pasó desapercibida y fue incluso marcada por el presidente anfitrión Santiago Peña. Aunque con un elogio, Peña dejó sentada la ausencia del presidente del país más grande del Mercosur y de Sudamérica, actor clave en la región.

“No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva”, dijo Peña, y despertó aplausos en los demás mandatario y autoridades presentes.

Lula esperaba firmar el acuerdo con la UE el 20 de diciembre en Brasil, haciendo uso de la presidencia rotativa del Mercosur.

Todo estaba pronto para el histórico evento, con Lula como protagonista, pero desde la UE se informó a último momento que no estaban los votos mayoritarios de los 27 países que integran el bloque para autorizar la firma del acuerdo.

En cambio, se informó que tal vez en la primera quincena de enero, en una nueva votación dentro del Consejo Europeo, se podría alcanzar la mayoría necesaria para que la presidenta de la Comisión Europea pudiera viajar al Mercosur y firmar.

Y así ocurrió. El viernes 9 de enero los votos por mayoría en la UE estuvieron y se autorizó a Ursula von der Leyen a viajar y firmar el acuerdo, lo que se hizo este sábado 17 de enero, en Asunción, porque Paraguay ejerce ahora, durante el primer semestre de 2026, la presidencia rotativa del Mercosur.

Lula, entonces, invitó a Ursula von der Leyen a una reunión previa en Río de Janeiro, el viernes 16, donde ambos celebraron el acuerdo, pero no asistió a la firma del mismo en Asunción.