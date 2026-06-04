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Aumentó el precio del peaje: las nuevas tarifas para las siete categorías que ya rigen

Los precios en categoría uno aumentaron a 196,57 en básica, 167 con telepeaje y 214 con tarifa Sucive.

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Aumentó el precio del peaje en rutas nacionales, y rige desde que comenzó junio. Las nuevas tarifas se dieron a conocer en un decreto del Ministerio de Transporte que fue difundido este jueves (está previsto que se actualicen dos veces al año, en junio y diciembre).

Las nuevas tarifas básicas van desde 196,57 pesos para autos y camionetas de dos ejes, con remolque de un eje, hasta 883,22 pesos para vehículos o equipos de carga tritrenes.

Con tag de telepeaje, va de 167 pesos a 751 pesos. La tarifa Sucive de 214 pesos a 963 pesos.

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El precio anterior era 190,20 pesos (básica), 162 pesos (telepeaje) y 207 pesos (Sucive) para categoría uno y 871,31 pesos (básica), 741 pesos (telepeaje) y 950 pesos (Sucive) en categoría siete.

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