Aumentan casos de enfermedad meningocócica: Galiana explica qué es, síntomas y cuándo hay púrpura fulminante

Galiana ratificó que ahora, fines del verano y comienzo del otoño, “no es la época habitual de enfermedades meningocócicas”.

“Es más una enfermedad del invierno, vinculado con las infecciones respiratorias virales que pueden asociarse después con enfermedad meningocócica, aunque es excepcional, pero ha habido un aumento de casos y es algo preocupante porque es una enfermedad rápidamente progresiva, en una enfermedad que puede llegar a ser muy grave”, explicó en el programa Arriba Gente de Canal 10.

El pediatra detalló que hay “una gama” de manifestaciones de la enfermedad, que va “desde un asintomático o con leve fiebre, en general son adultos que trasmiten el meningococo a los niños, que puede pasar desapercibido, con un poco de fiebre y después desaparecer, o fiebre y meningitis, que se asocia con vómitos, cefaleas, disminución de la conciencia y rigidez de la nuca, o la forma más grave que es el púrpura fulminante, que es la diseminación de la bacteria en todo el cuerpo que genera un fenómeno de shock difícil de tratar, con lesiones púrpura en el cuerpo, y eso es una enfermedad muy progresiva, mur rápida y muy difícil de tratar aún cuando se hace el diagnóstico”.

Estos casos graves son los menos, “en general no se ven”, dijo Galiana, “pero cuando ocurre es una enfermedad grave”.

Niños y adolescentes

Galiana explicó que “siempre” esta enfermedad tiene un predominio en niños de edad preescolar y en bebés menores de un año. También se presenta con más frecuencia en adolescentes.

“Esos son los momentos de la vida donde es más frecuente, pero la meningitis meningocócica en realidad puede ocurrir desde el recién nacido hasta el abuelito, todos pueden tener esta enfermedad”, aseguró.

Síntomas y medicación

En cuanto a la medicación, Galiana dijo que “si es para bajar la fiebre”, no hay problema en que los padres mediquen a sus hijos.

Sin embargo, advirtió del mal uso de antibióticos, que estos sí deben ser indicados por un médico. “Cuando hablamos de automedicación (no recomendada) pensamos en antibióticos que no correspondan. Por supuesto que cualquier niño que está con fiebre, si es de 38 o 38,5 se puede medicar, no precisa de un médico que le diga que le baje la fiebre”, agregó.

En cuanto a los síntomas, Galiana dijo que este tipo de enfermedades meningocócicas “se asocia con fiebre, pero además, para los casos de meningitis, hay cefaleas, dolor de cabeza, depresión neuropsíquica, es decir, el niño está como que no reacciona, y eso lo pueden ver las mamás incluso en los bebitos chiquitos, cuando no la miran con la misma calidad de mirada habitual y se los ve decaídos, que no responde bien a los estímulos”.

También pueden aparecer “petequias” (puntos rojos o morados en la piel) que se pueden presentar “como lesiones en la piel”, detalló Galiana.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, o varios a la vez, se recomienda consultar a un médico para indicar exámenes clínicos y tratamiento adecuado.