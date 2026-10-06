Auersperg presentó proyecto de ley que propone que la licencia médica en prematuros se inicie tras el alta hospitalaria

La diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, propone que la licencia médica en prematuros se inicie tras el alta hospitalaria.

"La legislación actual no contempla adecuadamente la realidad de los nacimientos prematuros. Este proyecto busca que las madres puedan disponer de su licencia cuando realmente están en condiciones de ejercer el cuidado directo de sus hijos, acompañando un momento especialmente sensible para las familias”, dijo.

La legisladora explicó que el proyecto de ley prevé que la licencia comience a computarse a partir de que el bebé llega a la casa, es decir al momento de recibir el alta en el centro de salud.

"En Uruguay nacen, al año, alrededor 3000 bebés prematuros. Nuestro proyecto de licencia especial contempla la realidad de cientos de familias, que hoy atraviesan dificultades para estar junto a quienes requieren de cuidados especiales", escribió en X.

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