Audiencia judicial con Fiscalía y Gustavo Leal para explicar por qué hechos está indagado

Camaño destacó que la citación a la fiscal se hizo el viernes 3 de marzo, y el sábado 4 Fossati pidió licencia médica. “Se notificó a Fiscalía el viernes y el sábado la fiscal se certificó”, dijo Camaño al programa Arriba Gente de canal 10.

Debido a la licencia médica de Fossati, el fiscal Fernando Romano tomó sus casos y por eso será quien concurra este viernes a la audiencia judicial. Allí Romano debería explicar por qué la Fiscalía a cargo de Fossati investiga a Leal y lo tiene como indagado.

Consultado acerca de si cambia en algo que vaya Romano y no Fossati a la audiencia judicial, Camaño respondió que no.

“No cambia en nada, la Fiscalía es una unidad, vaya quien vaya. La audiencia se va a hacer igual con el fiscal subrrogante, que actúa como si fuera el titular. Sea Romano o la fiscal, no nos cambia en nada”, dijo el abogado del ex director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior en el último gobierno del Frente Amplio (FA).

Acerca de si común que un fiscal no explique a un indagado las razones por las que lo investiga, Camaño aseguró que no: “No es normal. A mi nunca me había pasado. Normalmente cuando uno va a una Fiscalía tiene acceso a la carpeta y el fiscal explica por qué investiga a tal o cual persona”.

“Nosotros no vemos ningún delito, ningún hecho que amerite una investigación. No entendemos cuál fue la razón para la decisión que tomó la fiscal”, dijo Cañaño.

Leal es indagado por visitar al padre de Astesiano en la Barra del Chuí, en Brasil. La fiscal Fossati hizo saber a los medios de comunicación a través de la Fiscalía General que indaga a Leal por una presunta intención de entorpecer su investigación.