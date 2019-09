Audiencia para imputar a Manini Ríos por omisión se fijó para el 3 de octubre

Morosoli pedirá a la Justicia que se impute al ex comandante del Ejército y actual candidato a la Presidencia de la República por Cabildo Abierto debido a que no informó a sus superiores ni presentó una denuncia penal cuando el año pasado se enteró que el ex represor de la dictadura José Gavazzo había confesado ante el Tribunal de Honor militar un crimen cometido en 1973.

A comienzos de ese año Gavazzo tiró al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, un tupamaro asesinado en un cuartel de Montevideo.

Pasó casi un año sin que Manini informara a sus superiores de la confesión de Gavazzo, que tenía incidencia directa en varias causad judiciales en curso, según entiende el fiscal.

Como funcionario público y sujeto a jerarquía, Manini debió advertir a sus superiores (el ministro de Defensa) y a la Justicia de las confesiones de Gavazzo.