Orsi hablará ante la prensa y luego recibirá a las autoridades de todos los partidos políticos por atentado a Mónica Ferrero

EN TORRE EJECUTIVA

El presidente Orsi se reunió en Torre Ejecutiva con el ministro del Interior, la ministra de Defensa y la fiscal de Corte Mónica Ferrero, quien fuera víctima de un atentado en su casa el domingo de madrugada.

presidencia-atril

El presidente Yamandú Orsi hablará este lunes de tarde ante la prensa tras reunirse con el ministro del Interior Carlos Negro, la ministra de Defensa Sandra Lazo y la fiscal de Corte Mónica Ferrero, quien fuera víctima de un atentado en su casa el domingo de madrugada.

La reunión con los ministros de seguridad y la fiscal Ferrero se realizó este lunes de mañana y se extendió por varias horas. También participaron el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, exfiscal de Corte.

Allí se analizaron las circunstancias en que se dio el atentado dentro de la casa de Ferrero, los avances en la investigación que realiza la Policía y la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano, y las posibles vinculaciones con grupos narcos que operan en Uruguay.

Carlos Negro en Torre Ejecutiva, Presidencia. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Reunión cumbre de Orsi con Interior, Defensa y Mónica Ferrero: qué se sabe hasta ahora del atentado a la Fiscal General

Desde Presidencia se informó a la prensa que esta tarde Orsi dará un mensaje ante la prensa, y se espera por saber si será una declaración o si aceptará preguntas de los periodistas.

Además, se informó que sobre la hora 17 el presidente recibirá en Torre Ejecutiva a las máximas autoridades de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento: Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

Temas de la nota

EN TORRE EJECUTIVA

